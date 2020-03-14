Seyircisiz maçlarda tokalaşma yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle seyircisiz karşılaşmalarla ilgili ek tedbirler alındığını duyurdu. TFF’den yapılan açıklamada, müsabakalarda alınan tedbirler ve seyircisiz maç uygulamaları belirtildi. Müsabaka öncesinde gerçekleşecek seremonide tokalaşmanın olmayacağı ifade edilen açıklamada, “Seremonilerde refakatçi çocuk uygulaması yapılmayacak olup, bu hususta alınan izinler de iptal edilmiştir. Isınma ve seremoniden önce TFF tarafından izin verilmiş olan pankartların dışında herhangi bir etkinlik yapılmayacaktır. Koronavirüs ile ilgili takımların, protokolün, basın ve yayın ekiplerinin, çalışma salonları, stadyum yönetimi ve yerel makamların kullanacağı alanlar dezenfekte edilecek, alanlarda bulunanlara el dezenfektanı sağlanacaktır” denildi.

25 KİŞİ SINIRI GETİRİLDİ

Seyircisiz maçlarda protokol tribününde bulunabilecek kişiler ise şöyle aktarıldı: “Ev sahibi ve misafir kulüplerin en fazla 25’er kişi olmak kaydıyla Müsabaka Organizasyon Toplantısı’nda TFF temsilcisine ibraz edecekleri listede bulunan kişiler, ev sahibi ve misafir takımların müsabaka listesine giremeyen akredite ettirecekleri en fazla 5’er futbolcu, TFF yönetici ve görevlileri, devlet protokolüne dahil kişiler.” Hak mahrumiyeti, giriş yasağı, müsabakadan men cezası alan veya idari tedbirli olan kişilerin 25 kişilik akreditasyon listesinde yer alamayacağının vurgulandığı açıklamada, akredite edilmiş basın mensupları ile akreditasyon talimatı hükümlerince akredite edilmiş kişilerin görev yapabileceği de bildirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ ASKIYA ALINDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi. UEFA’dan yapılan açıklamada, virüsün Avrupa’daki yayılma hızı göz önüne alınarak, son 16 turu rövanşlarında 17 ve 18 Mart’ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve 19 Mart’ta yapılacak Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi. Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek takım konumundaki Medipol Başakşehir’in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde 1-0 mağlup ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile gelecek haftaki rövanş mücadelesi de ertelenen maçlar arasında yer aldı. Öte yandan, gelecek haftaki UEFA Gençlik Ligi maçlarının yanı sıra, 20 Mart’ta düzenlenmesi gereken UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi de ileri bir tarihe ertelendi. Maçların oynanacağı tarihler daha sonra belirlenecek.

FRANSA’DA LİGLER İPTAL, ALMANYA ERTELEDİ

Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındı. Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), ülkede yayılan ve 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle aldığı tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 1. ve 2. liglerdeki maçların yeni bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi. Daha önce 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Nisan’a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı. Almanya Kulüpler Birliği (DFL) ise salgın sebebiyle Bundesliga’da gelecek hafta yapılacak maçların oynanmamasını istiyor. DFL’den yapılan açıklamada, koronavirüsün Bundesliga ve Bundesliga 2’deki maçlara olan etkisinin dün düzenlenen başkanlık kurulu toplantısında ele alındığı belirtildi. Açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun, 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan’a kadar lige ara verilmesini önereceği belirtildi. Bu arada Bundesliga’nına 26. haftasında 16 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan Werder Bremen-Bayer Leverkusen maçı ise müsabaka sırasında stat çevresinde 2-3 bin taraftarın toplanacağı beklenmesinden dolayı ertelendi.

PREMİER LİG’E ARA, LA LİGA KARANTİNAYA

Dünyadaki koronavirüs salgını sonrası bir çok spor organizasyonunu ertelenirken, İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig, Championship ve FA Cup’ın 3 Nisan’a kadar ertelendiğini açıkladı. Everton’da bir oyuncunun koronavirüs ile ilgili semptomlar göstermesi üzerine takımın ve personelin karantinaya alındığı açıklandı. Arsenal de teknik direktör Mikel Arteta’da koronavirüs tespit edilmesinin ardından futbolcular ve teknik ekibin bireysel karantinaya alındığını duyurdu. İspanya geneline yayılan koronavirüs salgınından dolayı maçların 2 hafta askıya alındığı La Liga’da kulüpler kendilerini karantinaya aldı. Atletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Betis, Barcelona, Espanyol, Leganes, Real Madrid ve Valladolid antrenmanlarını durdurdu. Alaves, Celta Vigo, Eibar, Levante, Getafe, Mallorca, Osasuna, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal, Granada da idmanlarını basına ve taraftara kapalı yapma ve sınırlı tutma kararı aldı. La Liga’da tüm kulüplerin basın toplantıları durdurulurken, İspanya Futbol Federasyonu kulüplerden toplu aktivitelerini iptal edilmesini istedi. İtalya Serie A ekibi Sampdoria ise Manolo Gabbiadini’nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby’nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını, kulüp binasının kapatıldığını, oyuncular ve teknik ekibin evlerinde olduğunu açıkladı.

FIBA ORGANİZASYONLARI DURDU, ZALGİRİS ŞAMPİYON

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına sezon sonuna kadar tüm organizasyonları askıya aldı. Açıklamada, FIBA’nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve bu organizasyonların 2019-2020 sezonunun durumu hakkında gerekli kararları alacağı belirtildi. Litvanya Basketbol Federasyonu ise salgın nedeniyle 1. Basketbol Ligi’ni erken sonlandırarak, lider Zalgiris’i şampiyon ilan ettiğini duyurdu. Açıklamada, bu kararın ekonomik yönden kulüpleri ve ligi çok zorlu bir duruma sokacağının bilinmesine rağmen sağlık ve temel değerlerin her şeyden önde tutulduğu hatırlatıldı. Basketbolda NBA yönetimi ligi süresiz ertelenmişti. Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ilk 3 ayağı ve teniste tüm turnuvalar ertelendi. Benzer önlemler dünya genelinde sporun tüm branşlarında yürürlüğe sokuldu.



Galatasaray erteleme istedi

Galatasaray Kulübü, lig maçlarının seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz” ifadeleri kullanıldı. Sağlık ilkesinden hareketle seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, birçok ülkede liglerin ertelendiği ya da askıya alındığı vurgulandı.

GELİR KAYBI VURGUSU

Maçların seyircisiz oynanması durumunda taraftarların yayınlanan müsabakaları izlemek için bir araya geleceği hatırlatılan açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi: “Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir. Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır.”

Her insanın sağlığı önemlidir

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya yorum yazan Muslera, “Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün” sözlerine yer verdi. Bu arada Arsenal’da oynayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ise kişisel sosyal medya hesabından “Futbolun şu anda çok önemi yok. Sağlık, her şeyden çok daha önemli” açıklamasını yaptı.

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