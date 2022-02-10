Spor Shaqirinin yeni takımı belli oldu
TRANSFER

Shaqiri'nin yeni takımı belli oldu

Uzun yıllardır adı Türk takımlarıyla anılan yıldız futbolcu Xherdan Shaqiri, MLS ekibi Chicago Fire'a transfer oldu.

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Haber Merkezi AA
Shaqirinin yeni takımı belli oldu
İsviçre Milli Takımı formasıyla çıktığı 100 maçta 26 gol atma başarısı gösterdi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Chicago Fire, Fransız kulübü Olimpik Lyon'un kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi transfer etti.

Chicago Fire Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcu ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Shaqiri'yi 2021 yazında renklerine bağlayan Olimpik Lyon ise transferin 7 milyon euro karşılığında gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

  • Basel altyapısından yetişen Shaqiri, Bayern Münih, Inter, Stoke City ve Liverpool kulüplerinde de oynadı.

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