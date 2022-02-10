Shaqiri'nin yeni takımı belli oldu

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Türkiye'nin enerji dönüşümü için yılda yaklaşık yedi milyar dolarlık yatırım gerekiyor

Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2030 yılına kadar yatırım ihtiyacının yıllık bazda beş milyar dolar ile yedi milyar arasında olacağı hesaplanıyor.