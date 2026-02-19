SHKENDIJA - SAMSUNSPOR CANLI İZLE

Konferans Ligi son 16 play-off turunda Samsunspor deplasmanda Shkendija ile karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Makedon temsilcisi Shkendija ile karşılaşıyor.
Tose Proeski Arena'da oynanan mücadele saat 23.00'te başladı. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Norveçli hakem Saggi düdük çalıyor.
Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Spahiu, Zejnullai, Ibraimi
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye
5. dakikada Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada penaltıyı kullanan Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.
17. dakikada Zejnullai'nin pasına hareketlenen Tamba, ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede bloke etti.
19. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Assoumou'nun yerden şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Gaye uzaklaştırdı.
39. dakikada Makoumbou'nun pasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Holse, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.