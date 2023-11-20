Sırbistan Tadic ile EURO 2024'te

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) G Grubu'nda Sırbistan, deplasmanda Bulgaristan ile 2-2 berabere kaldı ve 24 yıl sonra finallere adını yazdırdı.

Sırbistan, 16. dakikada Milos Veljkovic'in golüyle öne geçti. Bulgaristan, 59'da Georgi Rusev ve 69'da Kiril Despodov'un golleriyle durumu 2-1'e getirirken, 82'de Srdan Babic, Fenerbahçeli Dusan Tadic'in asistiyle skoru 2-2 yaptı.

Diğer maçta ise Macaristan Karadağ'ı 3-1 yendi. Bu sonuçlarla Sırbistan, Macaristan'ın ardından grubu 2. bitirdi.