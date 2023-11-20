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Spor

Sırbistan Tadic ile EURO 2024'te

Fenerbahçeli Dusan Tadic'in formasını giydiği Sırbistan Milli Takımı, grubunu ikinci sırada bitirerek finallere yükseldi.

09:00 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:36 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dusan Tadic maçta 90 dakika oyunda kalarak bir asist kaydetti.

Dusan Tadic maçta 90 dakika oyunda kalarak bir asist kaydetti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) G Grubu'nda Sırbistan, deplasmanda Bulgaristan ile 2-2 berabere kaldı ve 24 yıl sonra finallere adını yazdırdı.


Sırbistan, 16. dakikada Milos Veljkovic'in golüyle öne geçti. Bulgaristan, 59'da Georgi Rusev ve 69'da Kiril Despodov'un golleriyle durumu 2-1'e getirirken, 82'de Srdan Babic, Fenerbahçeli Dusan Tadic'in asistiyle skoru 2-2 yaptı.


Diğer maçta ise Macaristan Karadağ'ı 3-1 yendi. Bu sonuçlarla Sırbistan, Macaristan'ın ardından grubu 2. bitirdi.





#Avrupa Şampiyonası
#EURO 2024
#Sırbistan Milli Takımı
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