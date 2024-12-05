Sivasspor -2 derecede çalıştı: Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki basın ve taraftara kapalı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Taktik uygulamalarla devam eden idmanın son bölümde 11'e 11 çift kale maç yapıldı.