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Sivasspor -2 derecede çalıştı: Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Sivasspor -2 derecede çalıştı: Galatasaray hazırlıklarına devam etti

19:005/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
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Sivasspor
Sivasspor

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların dün gerçekleşen antrenmanı yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalmıştı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki basın ve taraftara kapalı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Taktik uygulamalarla devam eden idmanın son bölümde 11'e 11 çift kale maç yapıldı.


Sivasspor'un dün gerçekleşen antrenmanı yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalmıştı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Net Global Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.





#Sivasspor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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