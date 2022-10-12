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Sivasspor Kosova'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Ballkani'ye konuk olacak Sivasspor, Kosova'ya gitti. Sivasspor'un kamp kadrosuna ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Sivasspor 5 eksikle Kosovaya gitti
Sivasspor, Ballkani maçı için Kosova'ya uçtu.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında yarın Kosova'nın Ballkani takımıyla karşı karşıya geleceği maç için Kosova'ya uçtu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Ballkani ile oynayacağı maç için 19 kişilik kafileyle İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Kosova'nın başkenti Priştine'ye gidip, kamp yapacağı otele yerleşti.

Sivasspor, Fadil Vokrri Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

  • Ballkani ile Demir Grup Sivasspor yarın TSİ 22.00'de Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.

Sivasspor'un kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Kaan Onaran, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Dia Saba, Max Gradel, Charis Charisis, Mustapha Yatabare, Karol Angielski."

  • Fredrik Ulvestad, Ziya Erdal, Samba Camara, Leke James ve Ahmed Musa kamp kadrosunda yer almadı.

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