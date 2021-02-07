Sivasspor Ankara'da farklı kazandı

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Sivasspor 4-1 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 11. dakikada penaltıdan Max Gradel, 48. dakikada Kayode, 69. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 86. dakikada Yatabare kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü ise 66. dakikada Ahmet Oğuz kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 28'e yükseltti. Ankaragücü ise 18 puanda kaldı. Gelecek hafta Sivasspor BAY geçecek. Ankaragücü ise deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.