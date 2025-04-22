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Sivasspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

15:0122/04/2025, Salı
AA
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Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dinamik koşular ve 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde yarım sahada çift kale maç yaptı.


Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.


Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.




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