Spor Sivasspor Clinton NJieyi kadrosuna kattı
TRANSFER

Sivasspor Clinton N’Jie'yi kadrosuna kattı

Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N’Jie’yi renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılar, futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Sivasspor Clinton N’Jieyi kadrosuna kattı
N'Jie, kariyerinde çıktığı 206 maçta 30 gol attı.


Geçen sezonu Türkiye Kupasını kazanarak tamamlayan Sivasspor, önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor.

N'Jie ile 2 yıllık sözleşme

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Rusya’da Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N’Jie ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kariyerinde Lyon, Tottenham ve Marsilya gibi takımların formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu ise Dinamo Moskova'da tamamlamıştı.

  • N'jie, geçen son Rus ekibiyle 22 maçta 1 gol atarken 3'te asist yapma başarısı gösterdi.
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