Sivasspor Clinton N’Jie'yi kadrosuna kattı

Geçen sezonu Türkiye Kupasını kazanarak tamamlayan Sivasspor, önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor.
N'Jie ile 2 yıllık sözleşme
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Rusya’da Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N’Jie ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kariyerinde Lyon, Tottenham ve Marsilya gibi takımların formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu ise Dinamo Moskova'da tamamlamıştı.
- N'jie, geçen son Rus ekibiyle 22 maçta 1 gol atarken 3'te asist yapma başarısı gösterdi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, geçtiğimiz sezon Rusya’da Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N’Jie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, geçtiğimiz sezon Rusya’da Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N’Jie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.