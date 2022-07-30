Sivasspor Clinton N’Jie'yi kadrosuna kattı

Dünya

Latin Amerika'da maymun çiçeğinden ilk ölüm Brezilya'da oldu

Brezilya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Latin Amerika ülkelerinde ilk ölüm gerçekleşti. Ölen kişinin Minas Gerais eyaletine bağlı Uberlandia kentinde yaşayan 44 yaşındaki erkek bir hasta olduğu kaydedildi.