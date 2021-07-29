Sivasspor UEFA Konferans Ligi'nde tur atladı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, Moldova ekibi Petrocub'ı iki maçta da 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Yiğidolara galibiyeti getiren gol 65. dakikada Kayode'den geldi.
Sivasspor'a galibiyeti getiren gol
⚽GOL! Kayode attı Sivasspor aradığı golü buldu! pic.twitter.com/GdThZ7snN0
⚽GOL! Kayode attı Sivasspor aradığı golü buldu! pic.twitter.com/GdThZ7snN0— TRT Spor (@trtspor) July 29, 2021
16 ay sonra taraftar tribünde
koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda son olarak 8 Mart 2020'de Galatasaray maçını izleyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 16 ay sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi.
Temsilcimiz Sivasspor üçüncü ön eleme turunda Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile eşleşti. Gürcistan temsilcisi ile 5 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak Sivasspor, rövanş karşılaşmasını ise 12 Ağustos'ta Sivas'da oynayacak.