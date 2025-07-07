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Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor

Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor

16:277/07/2025, Pazartesi
AA
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Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz
Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta sürdürdüğü kampın 8. gününde fitness ve saha çalışması yaptı.


Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren futbolcular, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı egzersizler üzerinde durdu.


Daha sonra sahaya geçen futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kuvvet çalışmaları ve dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.


Antrenman, dar alanda oynanan oyunla tamamlandı.




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