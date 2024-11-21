Sivasspor'da 4 isim milli takımlarından döndü

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından hücum ve savunma çalışmaları yapan futbolcular, taktik maçla idmanı tamamladı.
Ülkelerinin milli takım kampından dönen Emirhan Başyiğit, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski ve Azizbek Turgunboev takımla çalışmalara başladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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