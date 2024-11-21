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Sivasspor'da 4 isim milli takımlarından döndü

Sivasspor'da 4 isim milli takımlarından döndü

17:0521/11/2024, Perşembe
AA
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Keita Balde de idmanda yer aldı.
Keita Balde de idmanda yer aldı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Emirhan Başyiğit, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski ve Azizbek Turgunboev çalışmalara katıldı.

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı.


Ardından hücum ve savunma çalışmaları yapan futbolcular, taktik maçla idmanı tamamladı.


Ülkelerinin milli takım kampından dönen Emirhan Başyiğit, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski ve Azizbek Turgunboev takımla çalışmalara başladı.


​​​​​​​Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.




#Sivasspor
#Süper Lig
#Kasımpaşa

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