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Sivasspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Sivasspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

19:417/04/2025, Pazartesi
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü evinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.


Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık koşusu ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Sivasspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.






#Sivasspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

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