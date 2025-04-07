Sivasspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Fenerbahçe Maçının Hazırlıkları Başladı



Trendyol Süper Lig 2024-25 Sezonu'nun 31. hafta maçında sahamızda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor'umuz, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



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