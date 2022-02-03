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Sivasspor’da Leke James ameliyat edildi

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Leke James ameliyat edildi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan haberde futbolcunun uzun süre sahalardan uzak olacağı ifade edildi.

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Haber Merkezi İHA
Sivasspor’da Leke James ameliyat edildi
Leke James

Sivasspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Leke James’in ameliyat edildiği açıklandı.

Açıklama şu şekilde:

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, “Futbolcumuz Leke James, geçtiğimiz hafta antrenmanda dizinden yaşadığı sakatlık neticesinde yapılan kontrollerde ameliyat gerektirecek düzeyde kıkırdak hasarı tespit edildi. Oyuncumuz İstanbul Fulya Acibadem Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından sağ diz artroskopik kıkırdak transferi ameliyatı gerçekleştirildi. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı.

29 yaşındaki forvet oyuncusunun uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı edinilen bilgiler arasında.


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