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Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

14:122/07/2025, Çarşamba
AA
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Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Sivas’ta sürdüren Sivasspor, kampın üçüncü gününe sabah saatlerinde yaptığı fitness ve saha çalışmasıyla başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarının üçüncü gününde tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.


Günün ilk bölümünde fitness salonuna geçen kırmızı-beyazlılar, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Ardından sahaya çıkan futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı.


Antrenman, topla yapılan uygulamalarla sona erdi. Sivasspor, hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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