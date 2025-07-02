Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarının üçüncü gününde tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Günün ilk bölümünde fitness salonuna geçen kırmızı-beyazlılar, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Ardından sahaya çıkan futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı.