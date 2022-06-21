Sivasspor'dan Fayçal Fajr'a teşekkür

Fayçal Fajr bu sezon 39 maçta, 5 gol ve 8 asistle oynamıştı.

Demir Grup Sivasspor, takımdan ayrılan Fayçal Fajr'a teşekkür etti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 14 Eylül 2020'de Sivasspor'un renklerine bağladığı Fajr'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, "Fayçal'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fajr, son iki sezonda 83 kez kırmızı-beyazlı formayı giydi ve 9 gol sevinci yaşadı.