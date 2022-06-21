Sivasspor'dan Fayçal Fajr'a teşekkür

Demir Grup Sivasspor, takımdan ayrılan Fayçal Fajr'a teşekkür etti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 14 Eylül 2020'de Sivasspor'un renklerine bağladığı Fajr'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022'de sona ereceği belirtildi.
Açıklamada, "Fayçal'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
- Fajr, son iki sezonda 83 kez kırmızı-beyazlı formayı giydi ve 9 gol sevinci yaşadı.
14 Eylül 2020 tarihinde renklerimize bağladığımız Fayçal Fajr’in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi.
Fayçal’a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.
Detaylar 👉 https://t.co/Ya8lNucH1r pic.twitter.com/XlfUNN4uFi
14 Eylül 2020 tarihinde renklerimize bağladığımız Fayçal Fajr’in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi.