Sivassporlu Ziya Erdal'dan Volkan Demirel'e: "Takım arkadaşımızı ağlattı" Sivasspor'un Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiği Karagümrük maçının son dakikalarında tatsız anlar yaşandı. Kırmızı beyazlıların kaptanlarından Ziya Erdal, mücadele sonunda Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Kerem Atakan Kesgin'e küfür ettiğini iddia etti. Erdal, genç takım arkadaşının maçın sevincini yaşayamadığını yaşanan bu olay sebebiyle soyunma odasında gözyaşı döktüğünü söyledi.

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