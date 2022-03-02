Sivassporlu Ziya Erdal'dan Volkan Demirel'e: "Takım arkadaşımızı ağlattı"

Sivasspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi ve tur atladı. Mücadele sonunda sosyal medyada gündem olan bir gelişme yaşandı.
Sivasspor'un kaptanlarından Ziya Erdal, mücadele sonunda Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Kerem Atakan Kesgin'e küfür ettiğini iddia etti.
İşte Ziya Erdal'ın sözleri;
- "Karagümrük'ün hocası (Volkan Demirel) 20 yaşındaki futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'e küfür ediyor. Hala futbolculukta kalmış galiba. Kardeşimiz mutluluk yaşayacağı yere soyunma odasında ağlıyor"
Teknik direktör Rıza Çalımbay ise yaşananlar konusunda bilgisi olmadığını ifade ederken Volkan Demirel'in küfür ettiğini sanmadığını belirtti.
- "Volkan hocanın öyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Ben duymadım. Biz teknik direktörlere zaten yakışmaz. Tabii ki neler bittiğini göremedim. Böyle bir şey olduysa üzücü ama Volkan hocanın öyle bir şey yaptığını sanmıyorum."