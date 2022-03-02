Spor Sivassporlu Ziya Erdaldan Volkan Demirele "Takım arkadaşımızı ağlattı"
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Sivassporlu Ziya Erdal'dan Volkan Demirel'e: "Takım arkadaşımızı ağlattı"

Sivasspor'un Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiği Karagümrük maçının son dakikalarında tatsız anlar yaşandı. Kırmızı beyazlıların kaptanlarından Ziya Erdal, mücadele sonunda Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Kerem Atakan Kesgin'e küfür ettiğini iddia etti. Erdal, genç takım arkadaşının maçın sevincini yaşayamadığını yaşanan bu olay sebebiyle soyunma odasında gözyaşı döktüğünü söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivassporlu Ziya Erdaldan Volkan Demirele: Takım arkadaşımızı ağlattı
Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel.

Sivasspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi ve tur atladı. Mücadele sonunda sosyal medyada gündem olan bir gelişme yaşandı.

Sivasspor'un kaptanlarından Ziya Erdal, mücadele sonunda Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Kerem Atakan Kesgin'e küfür ettiğini iddia etti.

İşte Ziya Erdal'ın sözleri;

  • "Karagümrük'ün hocası (Volkan Demirel) 20 yaşındaki futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'e küfür ediyor. Hala futbolculukta kalmış galiba. Kardeşimiz mutluluk yaşayacağı yere soyunma odasında ağlıyor"

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise yaşananlar konusunda bilgisi olmadığını ifade ederken Volkan Demirel'in küfür ettiğini sanmadığını belirtti.

  • "Volkan hocanın öyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Ben duymadım. Biz teknik direktörlere zaten yakışmaz. Tabii ki neler bittiğini göremedim. Böyle bir şey olduysa üzücü ama Volkan hocanın öyle bir şey yaptığını sanmıyorum."
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