Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

14:138/02/2026, Pazar
AA
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Özbelsan Sivasspor takımları Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda SMS Grup Sarıyer oyuncusu Marco Silva (solda) ile Özbelsan Sivasspor oyuncusu Charilaos Charisis (sağda) mücadele etti.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Özbelsan Sivasspor takımları Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda SMS Grup Sarıyer oyuncusu Marco Silva (solda) ile Özbelsan Sivasspor oyuncusu Charilaos Charisis (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Özbelsan Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligin 20. haftasında sahasında Erzurumspor'a 2-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada mağlup olmamıştı.

Sivasspor, ligin 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 2-1 yenerken, 22. haftada evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1, 23. haftada iç sahada ATKO Grup Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 24. haftasında dün SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Sivas ekibinin 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde 24 haftalık periyotta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlıların 30 puanı bulunuyor.



#Trendyol 1. Lig
#Sivasspor
#Futbol
