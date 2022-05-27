Sivas'ta kupa coşkusu

Dünya

Terör örgütü PKK'nın sivilleri hedef alan saldırıları arttı: Irak'ın Duhok kentinde iki çocuk öldürüldü

Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Örgütün kent merkezinde gerçekleştirdiği saldırılarda iki çocuk öldü, bir çocuk ise yaralandı. Yaralı çocuğun babası Ferhad Nerveyi, PKK'nın sivilleri özellikle hedef aldığını söyleyerek "Bu ilk değil son da olmayacaktır." dedi.