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Sivas'ta kupa coşkusu

Demir Grup Sivasspor'un, İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından otobüslerle Sivas'a dönen taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

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Haber Merkezi AA
Sivasta kupa coşkusu
Meydan kırmızı beyaza büründü.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor'u mağlup eden Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

Sivas Belediyesinin organizasyonuyla 200 otobüsle gittikleri İstanbul'daki kupa finalinde takımlarını yalnız bırakmayan kırmızı-beyazlı taraftarlar, kente döndü.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda otobüslerden inen taraftarlar, meşale yakarak takımları lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, daha sonra otobüslerle şehir turu yaptı.

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