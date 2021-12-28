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Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin, şu anda Çin Ligi'nde görev yapan Slaven Bilic ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Hırvat hoca, yaptığı açıklamayla bu iddialara son noktayı koydu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Slaven Bilicten Fenerbahçe açıklaması
Slaven Bilic'in önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği iddia edilmişti.

Sezona Vitor Pereira ile başlayan fakat 17. hafta itibarıyla Portekizli hoca ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın, daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Çin Ligi'nde görev yapan Hırvat hoca, sessizliğini bozdu. Fenerbahçe ile adı anılan Slavan Bilic, bu iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.

  • "Okuduğunuz haberler dedikodu"
  • Basın toplantısında konuşan Bilic, "Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum. Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okudunuz Haberler şu anda dedikodudan ibaret” ifadelerini kullandı.

Slaven Bilic'le anlaşma tamam
SPOR
Slaven Bilic'le anlaşma tamam

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