|
Spor

EURO 2024 E Grubu'nda sürpriz: Romanya lider tamamladı

Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu son maçında Romanya ile Slovakya 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada golleri 24. dakikada Duda ve 37. Marin (P) attı. Bu sonuçların ardından Romanya lider, Belçika ikinci ve Slovakya üçüncü sırada tamamladı. Slovakya - Romanya maçının özetine ve EURO 2024 puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:51 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Romanya son 16'ya lider yükseldi.
Romanya son 16'ya lider yükseldi.

Romanya, Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu son maçında Slovakya ile karşı karşıya geldi.


Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takımda son 16 turuna yükseldi.


E Grubu'nda son hafta maçlarının ardından Romanya lider, Belçika ikinci ve Slovakya üçüncü sırada tamamladı. Ukrayna son sırada tamamladı.


SLOVAKYA - ROMANYA MAÇ SONUCU


SLOVAKYA - ROMANYA MAÇ ÖZETİ

Slovakya - Romanya maçının özetini izlemek için

EURO 2024 PUAN DURUMU



#Slovakya
#Romanya
#EURO 2024
13 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Efor Çay Sanayi halka arz ne zaman?