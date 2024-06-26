Romanya son 16'ya lider yükseldi.
Romanya, Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu son maçında Slovakya ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takımda son 16 turuna yükseldi.
E Grubu'nda son hafta maçlarının ardından Romanya lider, Belçika ikinci ve Slovakya üçüncü sırada tamamladı. Ukrayna son sırada tamamladı.
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇ SONUCU
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇ SONUCU
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇ ÖZETİ
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇ ÖZETİ
EURO 2024 PUAN DURUMU
EURO 2024 PUAN DURUMU
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#EURO 2024
13 dakika önce