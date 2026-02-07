Sökesporlu Ahmet Taha Kasımpaşa'ya transfer oldu

"Yetiştirici ve üretici bir kulüp olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Ahmet Taha ile yollarımız kesiştikten sonra onun gelişimine odaklandık ve profesyonel liglerde kendisine forma şansı verdik. O da şimdi 3. Lig’den Süper Lig’e uzanan önemli bir kariyer adımı atıyor. Bu kararı alırken her zaman oyuncumuzun gelişiminin en doğru şekilde devam etmesini düşündük. Bu süreçte, başta Sayın Ceyhun Kazancı olmak üzere Kasımpaşa’nın yaklaşımı son derece samimi ve yapıcıydı. Ahmet Taha’ya başarılar diliyor, ilerleyen yıllarda milli formayla da bizi gururlandıracağına yürekten inanıyoruz. Ayrıca oyuncumuzun gelişiminde önemli emeği bulunan Sportif Direktörümüz Serdar Sabuncu’ya da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."