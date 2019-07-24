Sol bek için yeni aday Nastic

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta, sol bek için Bojan Nastic’in ismi ön plana çıktı. Belçika ekibi Genk’te forma giyen 25 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu için teknik heyetin onayını bekleyen yönetimin, sonrasında resmi temasları hızlandıracağı öğrenildi.

Bojan Nastic’i bonservisiyle birlikte kadroya katmayı düşünen siyah beyazlıların, ödenecek ücreti taksitlendirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Yaz transfer döneminin ilk ayında borç yapılandırması nedeniyle sessiz kalan Beşiktaş, bir çok oyuncuyla görüşmelerine hız verdi.

Teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda çalışmalarına devam eden siyah-beyazlı yöneticiler, görüşme halinde oldukları oyuncularla bir an önce anlaşıp takımın Avusturya’da yapacağı ikinci etap kampına yetiştirmeyi planlıyorlar. Beşiktaş’ın sol bek olarak transfer listesinde Lazio’dan Rıza Durmisi ve Flamengo’dan Miguel Trauco’nun da bulunduğu öne sürülüyor.

Adriano, Paranaense’de

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Adriano Correia Claro, Brezilya ekibi Athletico Paranaense ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Adriano transferini duyurdu.

15 yıl aradan sonra Brezilya’ya dönen Adriano, “Takım yapısı, felsefe, yönetim gibi seçenekler karar vermemde etkili oldu. Kariyerim boyunca aldığım kararlarda hep bu seçenekleri göz önünde bulundurdum. Mümkün oldukça çabuk adapte olmayı ve takımın benden beklentilerine cevap vermek istiyorum. Formayı giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum” açıklamasını yaptı.