Soldado: Çok önemli bir futbolcu olacak

Roberto Soldado, eski takımı Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ve İngiltere'nin Everton takımına rekor transfer bedeliyle giden Cenk Tosun ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Enes'in gelecekte Villarreal için çok önemli bir futbolcu olacağını kaydeden Soldado, şöyle konuştu:

Enes ile 3 hafta antrenman yapma fırsatı bulduk. Fizik olarak çok güçlü, iki ayağı ile gol atabilen bir oyuncu. Adaptasyon sürecine ihtiyacı vardı. Yeni bir lige gelmişti. Levante'de kiralık olarak oynayarak bu uyum sürecini geride bıraktığını düşünüyorum. Villarreal'e döndü ve hafta sonunda gol atmayı başardı. Gelecekte Villarreal için çok önemli bir futbolcu haline geleceğini düşünüyorum. Villarreal'de başarılar kazanılmasında mutlaka pay sahibi olacaktır. Mütevazı ve çalışkan bir oyuncu. Büyük bir kulüpte oynuyor. Bundan daha iyi bir birleşim olamaz.

"İngiltere'ye uyum sağlamak kolay değil"

Cenk Tosun'un da uyum sürecine ihtiyaç duyacağını vurgulayan İspanyol oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

Oraya uyum sağlamak kolay değil. İngiltere'de oynadığım sürede ben de bu sorunları yaşadım. Kendisine bol şans diliyorum. Umarım her şey onun için iyi gider. İşler iyi giderse çok keyif alabileceği bir ligde oynayacak.

01:05 dk 08 Ocak 2018 Diğer Enes 2018'e fırtına gibi girdi: İşte ilk golü! Levante'den Villarreal'e dönen Enes Ünal, ilk lig maçında Deportivo ağlarını havalandırmayı başardı. Milli oyuncumuz, La Liga'nın 89 yıllık tarihinde aynı sezon içinde "kulübünde, kiralık gittiği kulüpte (Levante) ve döndüğü kulübünde" gol atan ilk futbolcu oldu. Maç 1-1 sona erdi.



