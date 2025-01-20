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Solskjaer Beşiktaş'ta mesaiye başladı

Solskjaer Beşiktaş'ta mesaiye başladı

16:1920/01/2025, Pazartesi
IHA
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Ole Gunnar Solskjaer idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Ole Gunnar Solskjaer idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde evinde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de takımın başında ilk idmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladı.


Samsunspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. İdman, taktik çalışmasının ardından oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.



Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00’de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile Jonas Svensson saat 16.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek.






#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Athletic Bilbao

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