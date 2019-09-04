Son 9 yılın en iyisi Ünal Karaman

Geçtiğimiz sezon sıkıntılı bir süreçte bordo-mavili takımın başına gelen ve söz konusu sezonda 63 puanla ligi 4. sırada tamamlayarak, Trabzonspor’u Avrupa kupalarına taşıyan isim olan Ünal Karaman, Karadeniz ekibinde son 9 sezon içinde görev alan teknik adamlar arasındaki en başarılı isim oldu. Tecrübeli teknik adam, 1.83 puan ortalamasıyla bordo-mavili takımda Şenol Güneş’ten sonra görev yapan teknik adamlar içerisinde en iyi performansı gösteren isim oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü, Süper Lig’de Karadeniz ekibiyle 37 maça çıktı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 68 puan toplarken, 1.83’lük puan ortalaması yakaladı. Ünal Karaman bu performansıyla Şenol Güneş’ten sonra bordo-mavili takımda görev yapan çalıştırıcılar içerisinde ligde en iyi puan ortalamasını yakalayan isim oldu. Karadeniz ekibi, Şenol Güneş’in 4. kez görev yaptığı 2009-10 sezonunun 20. haftasından 2012-13 sezonunun 19. haftasına kadar olan dönemde oynadığı 107 lig maçında 56 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 1.85’lik puan ortalaması yakalamıştı.

Nemanja Andusic Balıkesirspor’da

Trabzonspor, sezon başında Bosna Hersek’in Mladost Doboj Kakanj Kulübünden 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattığı Nemanja Andusic’i Balıkesirspor’a kiraladı. Andusic, Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi eleme turları ve Süper Lig’de oynadığı 7 karşılaşmada süre alamamıştı.

Transferi 78 milyon TL karla kapattı

Trabzonspor transfer dönemini karlı kapattı. Gaston Campi, Erce Kardeşler, Alexander Sörloth, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Nemanja Andusic, Fıratcan Üzüm, Jonn Obi Mikel, Atakan Gündüz, Taha Tunç, Salih Karvazlı, Daniel Sturridge ve Donis Avdijaj’ın yanı sıra Ekuban’ın da satın alma opsiyonunu kullanan bordo-mavililerin, kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna kattığı oyuncular için kasasından 24 milyon 780 bin TL çıktı. Bonservis bedelleri doğrultusunda gelir ve giderler çıkarıldığında bordo-mavililer transfer dönemini 78 milyon 375 bin TL karla kapattı.

Ekuban fırtınası

Süper Lig’in başlaması ve UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için oynanan eleme maçları nedeniyle sezona yoğun bir maç programıyla başlayan Trabzonspor’da, Caleb Ekuban sergilediği performansla parmak ısırttı. Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 36 resmi maçta 8 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de forma giydiği 7 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Ekuban, UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maçta 4 gol, Süper Lig’de de 3 karşılaşmada 1 gol attı.