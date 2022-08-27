MKE Ankaragücü'nde flaş istifa

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye’de şu an 120 terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah’ın izniyle Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim 2023’te Türkiye’yi terörden temizleyeceğiz. Türkiye’de şu an 120 terörist kaldı. Türkiye’nin gelecek nesilleri bir daha Amerika ve Avrupa tarafından terörle imtihan edilmeyecektir” dedi.