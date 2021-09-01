Son dakikada yenilen gol sosyal medyada büyük tartışma çıkardı

Milli Takımın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı maçta akıllarda son dakikada yenilen gol kaldı.
Kaybedilen puan sonrasında kameraların karşısına geçen Altay Bayındır, yenilen golle ilgili 'arkadaşlarımızla aramızda anlaşmazlık oldu' ifadelerini kullandı.
Altay Bayındır'ın açıklamaları şöyle;
- "Böyle bir maçtan galip gelemediğimiz için üzgünüz ama hala grup lideriyiz. Frikikte üç kişilik bir baraj oldu, orada bir anlaşmazlık oldu. Hepimiz için tecrübe oldu, tecrübeye artık böyle bir seviyede yer yok. Önümüzdeki maça konsantre şekilde çıkacağız. Üzüldük. Bu akşam üzüntümüzü bir kenara bırakıp, yarın itibarıyla devam edeceğiz. Hocamızla ne gerekiyorsa konuşacağız. Maç içinde her şey olabiliyor. Seyirci sesinde fazla diyalog da kuramıyorsun."
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Altay'ın yaptığı açıklamalardan sonra 'anlaşmazlık olmayacak' şeklinde tepki gösterdi. Dilmen, 'o baraja dört futbolcu isteniyorsa dört futbolcu olmalıydı. Altay bunu sağlamalıydı' ifadelerini kullandı.
İşte son dakikada yenilen gol;
GOL! | Karadağ, Radunovic'in attığı golle duraklama dakikalarında beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/pm4LJXX8zC
GOL! | Karadağ, Radunovic'in attığı golle duraklama dakikalarında beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/pm4LJXX8zC— TRT Spor (@trtspor) September 1, 2021