Novak'tan Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı

Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Çek sol bek Filip Novak, ülkesinin basınına (İsport Blesk) konuştu.

Geleceği ve hedefleri ile ilgili konuşan Novak, “Menajerimle görüşmelerimiz sürüyor. Burada da sözleşmeyi uzatmak için bir teklif aldım. Ayrıca başka seçeneklerimiz de var, ancak kupa finalinden önce onlarla konuşmayı ve düşünmeyi hiç uygun bulmuyorum. Şu an Trabzonspor forması giyiyorum ve bir kupa kazanmak istiyorum. Final maçından sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Teklifleri karşılaştıracağız ve benim için en iyisi hangisi iyiyse ona gideceğim” açıklamasını yaptı.

Trabzonspor Sosa ve Novak için yeniden harekete geçiyor Trabzonspor, bu sezon sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak konusuna son noktayı koymak istiyor. Koronavirüs nedeniyle görüşmelerin durduğu transferlerde, taraflar arasında önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzon’a gelerek iki oyuncuyla yapılacak olan görüşmeleri birebir yakından yürüterek sonuçlandırmaya çalışacak.Ağaoğlu sonuç almayı hedefliyorKoronavirüs öncesi iki oyuncuyla da prensip anlaşmasına varmasına rağmen salgının ortaya çıkmasından sonra görüşmelerin durduğu transferde taraflar bu hafta yeniden bir araya gelerek görüşmelere start verecek. Koronavirüs sonrası futbol camiası büyük bir ekonomik sıkıntı yaşarken, bu sürecin etkilerini hesap eden Karadeniz ekibi, mali planlama doğrultusunda iki oyuncunun transferinde yeni bir yol haritasıyla teklif sunacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bizzat yürüteceği görüşmelerde bordo-mavililer sonuç almayı hedefliyor."Kimse o pazubandı takarken sorgulamadı bile" | Trabzonspor'un 'Maestro'su Jose Ernesto #Sosa [🇦🇷🇹🇷] pic.twitter.com/lAYcHRwLcp— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020 Yönetim işi sıkı tutuyorBordo-mavili yönetim Jose Sosa ve Filip Novak’ın takımda kalmasını istiyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, gerek saha içinde gerekse saha dışında takıma önemli katkı sağlayan kaptan Sosa ve savunmada önemli işlere imza atan Novak’ın gelecek sezon da kadroda görmeyi arzuluyor. İki oyuncuyla transfer görüşmelerine yeniden start verecek olan bordo-mavili kulüp şampiyonluk yolunda oyuncuların kafası karışmaması için işi sıkı tutuyor.Sosa ile özel görüşmeTrabzonspor’daki futbol kariyerini takım kaptanı olarak şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Jose Sosa ile ilgili ülkesi Arjantin’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun ismi eski takımı Estudiantes ile anılması ve yoğun bir isteğin olması üzerine düşünceli olan Sosa ile başkan Ahmet Ağaoğlu görüşerek oyuncunun düşüncelerini alacak. İkili arasında yapılacak zirvede fikir alış-verişinde bulunacak.Galeri: Jose Ernesto Sosa'dan transfer itirafı: \"Bana sürekli mesaj atıyor\"

Trabzonspor sözleşme görüşmeleri uzattı

Trabzonspor’un sözleşmeyi uzatmakta çok geciktiğini ifade eden Çek futbolcu, “Sözleşmeyi imzalamak istediğimi hiçbir zaman gizlemedim, ama maalesef uzun sürdü. Kulüp bekledi ve koronavirüs krizi geldi. Hoş bir şey değildi. Bir şey olacağı hissi ile futbol oynamayı sevmiyorum. Onlardan teklif geldiği anda sezonun sonuna kadar beklemeye ve tüm seçenekleri önüme koymaya karar verdim” diye konuştu.

2 yenilgi ile kaçırdık

Ligin en golcü defans oyuncusu oyan ve “Goller yerine şampiyonluk isterdim” diyen Novak, “Koronavirüs sonrasındaki maçlarda iyi iş çıkaramadık. En kritik yenilgimiz, Başakşehir’in kaybettiği hafta Denizli’ye yenilmemiz oldu. Eğer kazansaydık, farkı 1 puana indirecektik ve sonunda ilginç bir durum oluşacaktı. Maalesef üst üste 2 yenilgi aldık ve bu da bizim şampiyonluğu kaçırmamıza neden oldu” şeklinde konuştu.

Fırtına hızlı başladı: Transfer çalışmaları tam gaz sürüyor Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendiren Trabzonspor, iç transferde sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelere başlarken, dün Joao Pereira ile sözleşme imzaladı ve Bilal Başacıkoğlu ile Majid Hosseini’nin opsiyonlarını kullandı. Jose Sosa ve Filip Novak ile de görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, Ndiaye’nin de Stoke City’den yeniden kiralanması için çalışmalar yapılacak. Trabzonspor, dün Pereira’nın sözleşmesini uzatırken, imza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Kulübümüzün finansal imkanları doğrultusunda her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık. Bilal ve Hosseini’nin sözleşmelerinden doğan opsiyon hakkını kullandık. Temel prensibimiz kadro yapımızı muhafaza etmek. Kesinlikle ve kesinlikle Jose Sosa ile aramızda finansal hiçbir sorun mevcut değil. Kendisinin karar vermek zorunda olduğu birkaç tane konu var. Sadece onunla ilgili olarak, ileriye dönük kariyerini nasıl şekillendireceği konusunda. Bu da çok kısa süre içerisinde netleşecek. Kaptanımız da bizimle devam etmek istiyor. Camiamızın, taraftarlarımızın gönlü rahat olsun” dedi.NOVAK’IN MENAJERİNE TAVİZ YOKİç transfer görüşmelerini sürdüren Trabzonspor’un çabalarına rağmen Novak’ın menajerinin her görüşmede farklı sorunlar çıkarttığı bildirildi. Novak, bordo-mavili takıma ilk transfer olduğunda 200 bin Euro ödenen menajerlik şirketinin bu kez 500 bin Euro komisyon istediği kaydedildi. Menajeri daha önce olduğu gibi 29 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe’ye önerirken, Çek sol bek ise Trabzonspor’da kalmak istiyor. Novak’ı elinde tutmak isteyen yönetim, menajerine taviz vermek istemiyor. Bordo-mavililer iç transferi bitirdikten sonra Ndiaye’nin de Stoke City’den yeniden kiralanması için de çaba sarf ediliyor.İmzalar KAP’a bildirildiTrabzonspor’un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle sözleşmesini bir yıl daha uzatttı. Bordo-mavililer, Pereira, Hosseini ve Bilal Başakçıoğlu’nun sözleşmelerini uzattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Trabzonspor, 1 yıllığına anlaşılan Pereira’ya 500 bin Euro garanti ücret, menajerlik bedeli olarak da 25 bin Euro ödeneceğini açıkladı. Opsiyonu kullanılan Hosseini’ye 2020/21 sezonu için 600 bin Euro garanti ücret ödeneceği, Bilal’e ise 2020/21 sezonu için 2 milyon 750 bin TL, 2021/22 futbol sezonu için 2 milyon TL garanti ücret ödeneceği açıklandı. Balıkesirsporlu Aly Malle Trabzonspor yolundaTFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. Dağlı, forvet Rahmi Anıl Başaran’ın transferinin ardından kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirterek. “Aly Malle’nin Udinese’de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandık. Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardık” dedi. Udinese’den Balıkesirspor’a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.Gençlerbirliği Stancu'nun sözleşmesini uzattı