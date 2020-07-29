Sözleşmesi bitecek Filip Novak'tan Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı
Novak'tan Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı
Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Novak, bordo-mavili kulübün sözleşme uzatma teklifini ağırdan aldığını ve görüşmelerin çok uzadığını söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Çek sol bek Filip Novak, ülkesinin basınına (İsport Blesk) konuştu.
Geleceği ve hedefleri ile ilgili konuşan Novak, “Menajerimle görüşmelerimiz sürüyor. Burada da sözleşmeyi uzatmak için bir teklif aldım. Ayrıca başka seçeneklerimiz de var, ancak kupa finalinden önce onlarla konuşmayı ve düşünmeyi hiç uygun bulmuyorum. Şu an Trabzonspor forması giyiyorum ve bir kupa kazanmak istiyorum. Final maçından sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Teklifleri karşılaştıracağız ve benim için en iyisi hangisi iyiyse ona gideceğim” açıklamasını yaptı.
Trabzonspor sözleşme görüşmeleri uzattı
Trabzonspor’un sözleşmeyi uzatmakta çok geciktiğini ifade eden Çek futbolcu, “Sözleşmeyi imzalamak istediğimi hiçbir zaman gizlemedim, ama maalesef uzun sürdü. Kulüp bekledi ve koronavirüs krizi geldi. Hoş bir şey değildi. Bir şey olacağı hissi ile futbol oynamayı sevmiyorum. Onlardan teklif geldiği anda sezonun sonuna kadar beklemeye ve tüm seçenekleri önüme koymaya karar verdim” diye konuştu.
2 yenilgi ile kaçırdık
Ligin en golcü defans oyuncusu oyan ve “Goller yerine şampiyonluk isterdim” diyen Novak, “Koronavirüs sonrasındaki maçlarda iyi iş çıkaramadık. En kritik yenilgimiz, Başakşehir’in kaybettiği hafta Denizli’ye yenilmemiz oldu. Eğer kazansaydık, farkı 1 puana indirecektik ve sonunda ilginç bir durum oluşacaktı. Maalesef üst üste 2 yenilgi aldık ve bu da bizim şampiyonluğu kaçırmamıza neden oldu” şeklinde konuştu.
Ahmet Ağaoğlu: "Novak'la da sürekli görüşüyoruz. O da 'önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım' dedi. Onunla da görüşmeleri lig sonuna bıraktık." pic.twitter.com/2ZB5saQB7l
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