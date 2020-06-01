SÜPER LİG

Spor dünyası çıkış arıyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Koronavirüs salgını, tüm kulüplerin en büyük gider kalemi olan maaş ödemelerini de sekteye uğratırken, Barcelona’nın yıldızı Messi ise “Hayatımız gibi futbolda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messi

Lionel Messi

Koronavirüs salgınında tüm sektörler gibi büyük zarar gören spor dünyası çıkış yolu arıyor. Kulüplerin getirisi yüksek yeni ticari anlaşmalar yaparak salgından doğan krizi gelir getirebilecek projelerle fırsata çevirmek istiyor. Salgın kulüplerin en büyük gider kalemi olan maaş ödemelerini de sekteye uğratırken, birçok kulüp, oyuncular ve personellerinden indirim talep etmek zorunda kaldı. Seyircisiz oynanan maçlarda tribüne taraftarların karton fotoğrafları yerleştirilmesi, sanal tribün ve stat dışından arabayla maç izleme etkinlikleri ile kulüpler yeni kazanç kapıları aramaya başladı.

MESSİ KARAMSAR

  • İspanyol devi Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi ise salgınının futbol dünyasını değiştireceğini belirtip, karamsar açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, yaptığı açıklamada “Olanlardan sonda dünyanın nasıl olacağı hakkında bir fikrimiz yok, zor zamanlar geçirdik. Koronavirüs herkesi bir ölçüde etkiledi. İnsanlar akrabalarını, arkadaşlarını kaybetti, veda bile edemedi. Hayatımız gibi futbolda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

Atalanta Teknik Direktörü Gasperini Kovid-19'u geçirdiğini açıkladı
Atalanta Teknik Direktörü Gasperini Kovid-19'u geçirdiğini açıkladı

Dört yıldır çalıştırdığı Atalanta'nın, bu sezon tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmasını sağlayan 62 yaşındaki İtalyan teknik adam, Kovid-19 ile mücadelesini anlattı.Gasperini, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, 10 Mart'ta Valencia'yı 4-3 yendikleri Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçından bir gün önce kendisini iyi hissetmediğini belirterek, "Karşılaşma günü daha da kötüleştim. İki gün sonra iyi uyuyamamaya başladım. Ateşim yoktu ama oldukça halsizdim." ifadelerini kullandı.İtalya Futbolcular Birliği tarafından Serie A'da 2018-19 sezonunun en iyi teknik direktörü seçilen Gasperini, Bergamo'ya döndükten sonra yaşadıklarına ilişkin şunları kaydetti:"Tesislere yakın bir hastane olduğu için 2 dakikada bir ambulans sesi duyuyordum. Sanki savaş alanı gibiydi. Bir gece 'Hastaneye gitmek zorunda kalırsam ne olacak? Şimdi gidemem. Daha yapacağım çok şey var' diye düşündüm. Devamında tat alma duyumu kaybettim. Tesislerde 3 hafta kaldıktan sonra evimin bulunduğu Torino'ya gittim. Evde eşim ve çocuklarımdan uzak durmaya çok dikkat ettim. Yaptırdığım antikor testinin sonucu 10 gün önce belli oldu ve Kovid-19'u geçirdiğimi öğrendim."

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Real Madrid, koronavirüsten ölenleri unutmadı
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.