Spor dünyası çıkış arıyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Koronavirüs salgınında tüm sektörler gibi büyük zarar gören spor dünyası çıkış yolu arıyor. Kulüplerin getirisi yüksek yeni ticari anlaşmalar yaparak salgından doğan krizi gelir getirebilecek projelerle fırsata çevirmek istiyor. Salgın kulüplerin en büyük gider kalemi olan maaş ödemelerini de sekteye uğratırken, birçok kulüp, oyuncular ve personellerinden indirim talep etmek zorunda kaldı. Seyircisiz oynanan maçlarda tribüne taraftarların karton fotoğrafları yerleştirilmesi, sanal tribün ve stat dışından arabayla maç izleme etkinlikleri ile kulüpler yeni kazanç kapıları aramaya başladı.

MESSİ KARAMSAR

İspanyol devi Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi ise salgınının futbol dünyasını değiştireceğini belirtip, karamsar açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, yaptığı açıklamada “Olanlardan sonda dünyanın nasıl olacağı hakkında bir fikrimiz yok, zor zamanlar geçirdik. Koronavirüs herkesi bir ölçüde etkiledi. İnsanlar akrabalarını, arkadaşlarını kaybetti, veda bile edemedi. Hayatımız gibi futbolda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.