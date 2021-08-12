Spor Galatasaray İskoçya deplasmanında 4 golle turladı
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Galatasaray İskoçya deplasmanında 4 golle turladı

Galatasaray, 1-1'in rövanşında St. Johnstone ile İskoçya deplasmanında karşı karşıya geldi. Galatasaray, St. Johnstone'u Diagne, Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli ve Emre Kılınç'ın attığı gollerle 4-2 mağlup etti. St.Johnstone-Galatasaray maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
St. Johnstone-Galatasaray maç özeti ve golleri izle: Diagne, Kerem, Feghoulinin attığı golleri izle
Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone ile oynanan iki maçta 1 gol attı 2 de asist yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi. Galatasaray'ın galibiyet gollerini Diagne, Kerem, Feghouli ve Emre Kılınç attı. St. Johnstone-Galatasaray maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

St. Johnstone-Galatasaray maçının önemli anları;

17. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Boey, müsait pozisyondaki Arda'ya pasını attı. Arda'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Clark'ta kaldı.

GOL!

  • 29. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem'in pasıyla soldan hareketlenen Diagne ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin sol çapradan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Clark'ın bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1.

Diagne'nin golü;

GOL!

  • 37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. McCann'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kerr kafayı vurdu, kaleci İsmail'in müdahale edemediği top çizgiyi geçti: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

GOL!

64. dakikada Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun pasıyla topla buluşan Arda Turan, şık bir pasla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Süratle ceza sahasına giren Kerem, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü;

Galatasaray St. Johnstone karşısında Kerem Aktürkoğlu ile bir kez daha öne geçiyor. 2-1#SJFCvGS #UEL @GalatasaraySK pic.twitter.com/JxpAnqMJgp

70. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye yükseltti. Kerem'den aldığı pasla ceza sahası önünde topla buluşan Feghouli, ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-3.

Feghouli'nin golü;

GOL!

90+2. dakikada Galatasaray 4. golünü buldu. St. Johnstone savunmasının hatasında rakip ceza sahasında topla buluşan Emre, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-4.

Emre Kılınç'ın golü;

GOL!

90+3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rooney, ön direğe yerden topu çevirdi. Altı pas içinde topla buluşan O'Halloran, iki vuruşta topu ağlara yolladı: 2-4.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu?

  • Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Danimarka'nın Randers takımıyla mücadele edecek.

Galatasaray-Randers maçı ne zaman?

  • Galatasaray'ın Randers ile ilk maçı 19 Ağustos'ta oynayacak.

Galatasaray'ın rakibi Randers nasıl bir takım?

  • Randers, 1898 yılında Randers Freja olarak kuruldu. Girdiği ekonomik kriz sonrası ikinci lige düştü. 1 Ocak 2003 tarihinde de 5 kulüp, birleşerek Randers FC ismini aldı. 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu'nda mücadele ettiği Fenerbahçe karşısında deplasmanda aldığı 2-1'lik ve de kendi sahasında aldığı 3-0'lık mağlubiyetlerle (toplamda 5-1), UEFA Kupası'ndan elendi. Randers, Avrupa kupalarında çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ayrıca Avrupa kupalarında attığı 22 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü.

Galatasaray geçen sezon Rangers'a elenmişti

  • Galatasaray, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi play-off maçında İskoç devi Rangers ile karşılaşmıştı. Sarı kırmızılılar tek maç üzerinden yapılan tur mücadelesinde rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuş ve Avrupa'ya veda etmişti.
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