Spor Stefan Kuntz ismine tepki gösterdi "Bu durum Türk futbolunun aşağılanmasıdır"
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Stefan Kuntz ismine tepki gösterdi: "Bu durum Türk futbolunun aşağılanmasıdır"

A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörünün Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz olacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için görüşülen Alman teknik adam Stefan Kuntz’un ismini görünce çok şaşırdığını belirterek, "Ümit Milli Takım antrenörünün gelip Türk Milli Takımı’nın başına geçmesi Türk futbolunun çok aşağılanmasıdır bana göre. Türk Milli Takımı’nın başında Türk hoca olmalı" dedi.

Haber Merkezi İHA
Stefan Kuntz ismine tepki gösterdi: Bu durum Türk futbolunun aşağılanmasıdır
Stefan Kuntz son olarak Almanya U21 takımını çalıştırmıştı.

THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes’in Başantrenörü Ergin Ataman, 2021-2022 sezonu öncesinde medya mensupları ile dijital ortamda bir araya geldi. Ataman'ın A Milli Futbol Takımı ile ilgili söyledikleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör konusundaki düşüncelerini dile getiren deneyimli başantrenör şunları söyledi;

"Futbol milli Takımımız’da Şenol Güneş ayrıldı. Milli Takımımız’da kim antrenör olacak diye konuşuluyor. Dün internette gezinirken, çok şaşırdım. Türkiye’de bu kadar değerli futbol hocaları varken, Almanya’dan hiçbir 1. Lig başarısı olmayan, Almanya Ümit Milli Takımı’nda 5 senedir hocalık yapan bir hoca ile görüştüklerini gördüm. Girdim, baktım, kimdir bu hoca diye. İnanın çok şaşırdım. Kulüpler düzeyinde, Avrupa kupalarında hiçbir başarısı olmayan bir antrenörün Türk Milli Takımı’nın başına geleceği yazılıyor. Şaşkınlık içindeyim. Futbol dünyası tuhaf bir dünya. Tuhaf bir yönetim var. İyi ki basketbol hocası olmuşum. Futbol antrenörlerimizin de pek sesi çıkmıyor buna. Doğruları hep konuşan bir insanım. Yabancı hocalara karşı değilim. Löw gibi, Guardiola gibi, Mourinho gibi Avrupa’da 20-30 tane antrenör var. Türkiye’yi çok seven, Türkiye’nin gücüne inanan bir kişiyim. Türk insanının çok şeyler başarabileceğine inanan biriyim. Türk Futbol Takımı’nda bence tarihin en iyi jenerasyonunu yakalanmış durumda. Şenol hoca ile bir uyumsuzluk, şanssızlık oldu. Bu takımın başına mutlaka çok kariyerli, büyün oyuncuların saygı duyacağı bir teknik direktör getirilmesinden yanayım. Futbol hocalarından da ses gelmesini bekliyorum”

"Türk hoca olmalı"

  • "Bu hocalarımızın hepsinin kariyerleri şu anda konuşulan hocadan daha kariyerli, tecrübeli hocalar olduğunu düşünüyorum. Her antrenörün Türk Milli Takımı’ndan çalışmaktan gurur duyacağını düşünüyorum. Ben şu düşüncedeyim, Türk Milli Takımı’nın başında Türk hoca olmalı. Ama kaliteli, kendini ispat etmiş yabancı bir hoca olabilir mi olabilir. Guidetti örneğinde olduğu gibi. Ümit Milli Takım antrenörünün gelip Türk Milli Takımı’nın başına geçmesi Türk futbolunun çok aşağılanmasıdır bana göre"


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