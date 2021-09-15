Stefan Kuntz ismine tepki gösterdi: "Bu durum Türk futbolunun aşağılanmasıdır"

THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes’in Başantrenörü Ergin Ataman, 2021-2022 sezonu öncesinde medya mensupları ile dijital ortamda bir araya geldi. Ataman'ın A Milli Futbol Takımı ile ilgili söyledikleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör konusundaki düşüncelerini dile getiren deneyimli başantrenör şunları söyledi;

"Futbol milli Takımımız’da Şenol Güneş ayrıldı. Milli Takımımız’da kim antrenör olacak diye konuşuluyor. Dün internette gezinirken, çok şaşırdım. Türkiye’de bu kadar değerli futbol hocaları varken, Almanya’dan hiçbir 1. Lig başarısı olmayan, Almanya Ümit Milli Takımı’nda 5 senedir hocalık yapan bir hoca ile görüştüklerini gördüm. Girdim, baktım, kimdir bu hoca diye. İnanın çok şaşırdım. Kulüpler düzeyinde, Avrupa kupalarında hiçbir başarısı olmayan bir antrenörün Türk Milli Takımı’nın başına geleceği yazılıyor. Şaşkınlık içindeyim. Futbol dünyası tuhaf bir dünya. Tuhaf bir yönetim var. İyi ki basketbol hocası olmuşum. Futbol antrenörlerimizin de pek sesi çıkmıyor buna. Doğruları hep konuşan bir insanım. Yabancı hocalara karşı değilim. Löw gibi, Guardiola gibi, Mourinho gibi Avrupa’da 20-30 tane antrenör var. Türkiye’yi çok seven, Türkiye’nin gücüne inanan bir kişiyim. Türk insanının çok şeyler başarabileceğine inanan biriyim. Türk Futbol Takımı’nda bence tarihin en iyi jenerasyonunu yakalanmış durumda. Şenol hoca ile bir uyumsuzluk, şanssızlık oldu. Bu takımın başına mutlaka çok kariyerli, büyün oyuncuların saygı duyacağı bir teknik direktör getirilmesinden yanayım. Futbol hocalarından da ses gelmesini bekliyorum”



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"Türk hoca olmalı"



"Bu hocalarımızın hepsinin kariyerleri şu anda konuşulan hocadan daha kariyerli, tecrübeli hocalar olduğunu düşünüyorum. Her antrenörün Türk Milli Takımı’ndan çalışmaktan gurur duyacağını düşünüyorum. Ben şu düşüncedeyim, Türk Milli Takımı’nın başında Türk hoca olmalı. Ama kaliteli, kendini ispat etmiş yabancı bir hoca olabilir mi olabilir. Guidetti örneğinde olduğu gibi. Ümit Milli Takım antrenörünün gelip Türk Milli Takımı’nın başına geçmesi Türk futbolunun çok aşağılanmasıdır bana göre"

Türk Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Almanya U21'de şampiyonluklar yaşayan Stefan Kuntz oluyor



Türkiye'ye hiç de yabancı olmayan Kuntz nasıl bir hoca ve hangi taktik dizilişi tercih ediyor?👇 pic.twitter.com/Mz1jRbYH1S — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 14, 2021



