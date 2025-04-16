Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Stephane Bahoken ameliyat oldu

Stephane Bahoken ameliyat oldu

10:3016/04/2025, Wednesday
IHA
Sonraki haber
Stephane Bahoken
Stephane Bahoken

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un forvet futbolcusu Stephane Bahoken ameliyat oldu.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’da forvet futbolcusu Stephane Bahoken ameliyat oldu.


Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Stephane Cedric Bahoken’in yapılan değerlendirmeler sonucunda sol aşil tendonunda total rüptür (tam yırtılma) tespit edilmiş olup, 15 Nisan 2025 tarihinde Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat olmuştur. Sporcumuzun rehabilitasyon süreci en kısa zamanda başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.


Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz" dedi.


#Süper Lig
#Kayserispor
#Stephane Bahoken
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye bu yıl da listeye damga vurdu