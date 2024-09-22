EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nuri Şahinli Borussia Dortmund Stuttgart'a farklı mağlup |ÖZET

Nuri Şahinli Borussia Dortmund Stuttgart'a farklı mağlup |ÖZET

21:3522/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dortmund deplasmanda mağlup.
Dortmund deplasmanda mağlup.

Borussia Dortmund, Bundesliga 4. hafta karşılaşmasında Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu. Galibiyeti getiren golleri 4, 90. dakikada Undav(2), 21. dakikada Demirovic, 62. dakikada Millot ve 80. dakikada Toure attı. Dortmund'un tek golünü 75. dakikada Guirassy kaydetti. Stuttgart - Borussia Dortmund maçının özetini

Almanya Bundesliga 4. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu.


Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 4, 90. dakikada Undav(2), 21. dakikada Demirovic, 62. dakikada Millot ve 80. dakikada Toure kaydetti.


Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund'un tek golünü 75. dakikada Guirassy attı.

Bu sonucun ardından Stuttgart puanını 7 yaparak 7. sıraya yükseldi. Dortmund 7 puanla 8. sıraya geriledi.


STUTTGART - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Stuttgart - Borussia Dortmund maçının özetini izlemek için

STUTTGART - BORUSSİA DORTMUND MAÇ SONUCU


BUNDESLİGA PUAN DURUMU




#Borussia Dortmund
#Stuttgart
#Bundesliga

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tediyeler ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı! 2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu