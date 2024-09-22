Borussia Dortmund, Bundesliga 4. hafta karşılaşmasında Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu. Galibiyeti getiren golleri 4, 90. dakikada Undav(2), 21. dakikada Demirovic, 62. dakikada Millot ve 80. dakikada Toure attı. Dortmund'un tek golünü 75. dakikada Guirassy kaydetti. Stuttgart - Borussia Dortmund maçının özetini
Almanya Bundesliga 4. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 4, 90. dakikada Undav(2), 21. dakikada Demirovic, 62. dakikada Millot ve 80. dakikada Toure kaydetti.
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund'un tek golünü 75. dakikada Guirassy attı.
Bu sonucun ardından Stuttgart puanını 7 yaparak 7. sıraya yükseldi. Dortmund 7 puanla 8. sıraya geriledi.