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Spor Stuttgart-Dortmund maçında İrfan Buz sürprizi
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Stuttgart-Dortmund maçında İrfan Buz sürprizi

Tecrübeli teknik adam İrfan Buz, Borussia-Dortmund maçını Stuttgart Başkanı Claus Vogt ile birlikte izledi.

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Haber Merkezi DHA
Stuttgart-Dortmund maçında İrfan Buz sürprizi
Dortmund mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bundesliga'nın 29'uncu hafta mücadelesinde Stuttgart'ın Borussia Dortmund'u ağırladığı maçı teknik direktör İrfan Buz, Stuttgart Başkanı Claus Vogt'un özel davetlisi olarak tribünden takip etti.

Maç sonunda ikili fotoğraf çekilirken, Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Alman ekibinin patronu Vogt, Buz ile fikir alışverişinde bulundu.

Claus Vogt ve İrfan Buz
Claus Vogt ve İrfan Buz

İrfan Buz, Stuttgart Başkan Vogt'un davetlisi olarak mücadeleyi takip etmesiyle ilgili olarak, "Sayın Claus Vogt futbola dair sık sık görüştüğüm bir isim. Stuttgart, Bundesliga'da zorlu bir dönem içerisinde. Böyle bir zamanda kendisinin davetiyle Dortmund maçını birlikte izledik. Hem karşılaşmaya, hem de futbola dair her zamanki gibi bir sohbetimiz oldu. Bu süreçte zaten Avrupa'da mümkün olduğunca kendimize pay çıkarabileceğimiz önemli maçları canlı izlemeye çalışıyorum. Kendisiyle sohbetimiz devam edecek" dedi.

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