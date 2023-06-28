Süper 'Fırtına' yolda

Geçen sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda işini şansa bırakmak istemiyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo mavili yönetim, takımdan gönderilmesi planlanan futbolcular için gelecek teklifleri değerlendirerek, ay sonuna kadar kararını verecek ve ardından transfer için düğmeye basacak.

Öncelikli olarak savunmaya yapılacak transfer konusunda ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor yönetim kurulu Hırvat teknik adamın raporuna bağlı kalarak alınacak oyuncuların gönderilecek futbolculara göre ekonomik dengelerini de korumayı amaçlıyor.

Slovenya kampında üç günlük izinin ardından 19 Temmuz'da başlayacak ikinci etap kamp çalışmalarına yeni oyuncuların katılmasını isteyen teknik direktör Nenad Bjelica, bu etapta yapılacak 4 hazırlık maçında ideale yakın bir kadroyu oluşturmaya çalışacak. Bu konuda Başkan Ertuğrul Doğan ile görüşmelerini sürdüren Hırvat çalıştırıcı özellikle savunma ve forvet hattına alınması planlanan oyuncuların kampa yetiştirilmesini istedi. Transferlerin kısa sürede bitmesi halinde büyük avantaj olacağını belirten Bjelica, kampı kadro olarak eksiksiz kapatmaları halinde gelecek sezonun en farklı ve güçlü takımı olacaklarına inandığını belirtti.