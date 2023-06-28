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Spor

Süper 'Fırtına' yolda

Yeni sezon hazırlıklarına hafta sonu başlayacak olan Trabzonspor'da, ilk ve tek hedef lige kadar tam anlamıyla hazır olmak. Çalışmalarını sürdüren yönetim, Slovenya kampının ikinci etabına kadar transferleri sonlandırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
14:22 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Geçen sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda işini şansa bırakmak istemiyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo mavili yönetim, takımdan gönderilmesi planlanan futbolcular için gelecek teklifleri değerlendirerek, ay sonuna kadar kararını verecek ve ardından transfer için düğmeye basacak.


Öncelikli olarak savunmaya yapılacak transfer konusunda ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor yönetim kurulu Hırvat teknik adamın raporuna bağlı kalarak alınacak oyuncuların gönderilecek futbolculara göre ekonomik dengelerini de korumayı amaçlıyor.


Yeniler kampa bekleniyor

Slovenya kampında üç günlük izinin ardından 19 Temmuz'da başlayacak ikinci etap kamp çalışmalarına yeni oyuncuların katılmasını isteyen teknik direktör Nenad Bjelica, bu etapta yapılacak 4 hazırlık maçında ideale yakın bir kadroyu oluşturmaya çalışacak. Bu konuda Başkan Ertuğrul Doğan ile görüşmelerini sürdüren Hırvat çalıştırıcı özellikle savunma ve forvet hattına alınması planlanan oyuncuların kampa yetiştirilmesini istedi. Transferlerin kısa sürede bitmesi halinde büyük avantaj olacağını belirten Bjelica, kampı kadro olarak eksiksiz kapatmaları halinde gelecek sezonun en farklı ve güçlü takımı olacaklarına inandığını belirtti.



#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Ertuğrul Doğan
44 dakika önce
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