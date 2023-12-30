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Spor

Süper Kupa için ilginç öneri: Ortadan ikiye bölün

Suudi Arabistan'da yaşananların ardından oynanamayan Süper Kupa'nın ortadan ikiye bölünerek her iki takıma da verilme fikri ortaya atıldı. Bu ilginç teklif 1958 yılını akıllara getirdi.

11:52 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 12:17 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Süper Kupa
Süper Kupa

Suudi yetkililerin pankart ve Atatürk tişörtüne izin vermemesi nedeniyle Fenerbahçe ve Galatasaray takımları maça çıkmadı ve mücadele ileri bir tarihe ertelendi. Süper Kupa'nın yeniden organize edilmesi ve bu karşılaşmanın Türkiye sınırları içerisinde oynatılması bekleniyor.


Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Süper Kupa için ilginç bir öneri gündeme geldi. Bazı taraftarlar maçın oynatılmamasını ve kupayı ikiye bölerek her iki takıma verilmesini talep etti.



Daha önce kupa ikiye bölünmüştü

Kupanın ortadan ikiye bölünme fikri sosyal meydyada günem olurken, akıllara 1958 yılı geldi. O dönemde Fenerbahçe ile Galatasaray Başbakanlık Kupası finalinde 1-1 berabere kalmış ve iki takımın kaptanları kupanın ortadan bölünerek iki takıma paylaştırılmasını teklif etmişti. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes de bu teklifi kabul etmiş ve kupa iki takımın da müzesine girmişti.


İkiye bölünen kupa







#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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