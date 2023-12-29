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Spor

Süper Kupa oynanacak mı?

Suudi Arabistan'da bugün oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçına saatler kala büyük bir kriz çıktı. Suudi yetkililerin İstiklal Marşı ve Atatürk pankartına izin vermediği iddia edildi. TFF, iki kulüp yetkilileri ile yaptığı toplantının ardından müsabakanın planlandığı şartlarda oynanmasına karar verdiği iddia edilmişti. Takımlar stadyuma doğru hareket etmedi. Galatasaray ve Fenerbahçe Kulübü izin verilmediği takdirde maça çıkmayacaklar. İki takım kafileleri stadyuma hareket etmedi.

15:21 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 20:07 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat 20.45'te başlayacak.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat 20.45'te başlayacak.

Riyad'daki Süper Kupa maçı öncesinde, TFF ve Suudi yetkililer arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yöneticiler acil toplantı kararı aldı.


Suudi yönetiminin; Atatürk posteri, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı, Atatürk tişörtü, ve İstiklal Marşı'na izin vermediği öne sürüldü.


İki kulüp yetkililerinin, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini belirterek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı aldıkları belirtilmişti.


Başkanlar toplandı karar verildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF yetkilileriyle otelde yapılan toplantının ardından karar verildi. Final müsabakası planlandığı şartlarda oynanacağı iddia edilmişti.


Alınan kararlar şöyleydi;

"Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı okunacak, şehitler için saygı duruşu olacak, stadyumda Türk bayraklarıyla ilgili sorun yok ve "Memleketim" gibi yerli şarkılar çalacak"


Tişört ve pankartlara onay çıkmadı

Kulüplerden gelen ve akışta olmadığı gerekçesiyle reddedilen pankart ve tişörtlere onay çıkmadı.


İzin verilmezse sahaya çıkmayacaklar

Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar. Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri stadyuma henüz hareket etmezken maçın ilk 11'leri duyurulmadı.


Trt Spor'un aktardığı habere göre, "Suudi polisleri, pankart ve tişörtlere engel olmak için soyunma odasında bekliyor."










#Süper Kupa
#Suudi Arabistan
#Fenerbahçe
#Galatasaray
5 saat önce
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