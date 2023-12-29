Süper Kupa oynanacak mı?

Riyad'daki Süper Kupa maçı öncesinde, TFF ve Suudi yetkililer arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yöneticiler acil toplantı kararı aldı.





Suudi yönetiminin; Atatürk posteri, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı, Atatürk tişörtü, ve İstiklal Marşı'na izin vermediği öne sürüldü.





İki kulüp yetkililerinin, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini belirterek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı aldıkları belirtilmişti.





Başkanlar toplandı karar verildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF yetkilileriyle otelde yapılan toplantının ardından karar verildi. Final müsabakası planlandığı şartlarda oynanacağı iddia edilmişti.





Alınan kararlar şöyleydi;

"Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı okunacak, şehitler için saygı duruşu olacak, stadyumda Türk bayraklarıyla ilgili sorun yok ve "Memleketim" gibi yerli şarkılar çalacak"





Tişört ve pankartlara onay çıkmadı

Kulüplerden gelen ve akışta olmadığı gerekçesiyle reddedilen pankart ve tişörtlere onay çıkmadı.





İzin verilmezse sahaya çıkmayacaklar

Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar. Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri stadyuma henüz hareket etmezken maçın ilk 11'leri duyurulmadı.





Trt Spor'un aktardığı habere göre, "Suudi polisleri, pankart ve tişörtlere engel olmak için soyunma odasında bekliyor."



































