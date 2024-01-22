Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı

Trabzonspor forması giyen Boşnak yıldız Edin Visca, Galatasaray maçında yaptığı asistin ardından rekorun sahibi oldu. 34 yaşındaki oyuncu, 108 asistli Alex de Souza'yı geride bırakarak Süper Lig'in en çok asist yapan futbolcusu oldu.