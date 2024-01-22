Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.
17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Pendikspor - Kasımpaşa: Burak Şeker
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Turgut Doman
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
17.00 Samsunspor - Kayserispor: Çağdaş Altay
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray - İstanbulspor: Bahattin Şimşek