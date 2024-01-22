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Spor

Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 24 Ocak Çarşamba ve 25 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. TFF bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

12:33 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:33 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
22. haftanın hakemleri açıklandı.
22. haftanın hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.


21. haftada Fenerbahçe - Samsunspor maçını yöneten
Bahattin Şimşek
,22. haftada Galatasaray - İstanbulspor maçına; 21. haftada Trabzonspor - Galatasaray maçını yöneten
Abdulkadir Bitigen
22. haftada Başakşehir - Fenerbahçe maçına atandı.

Süper Lig'de 22. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın

17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Pendikspor - Kasımpaşa: Burak Şeker

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan


24 Ocak Çarşamba

17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Turgut Doman

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen


25 Ocak Perşembe

17.00 Samsunspor - Kayserispor: Çağdaş Altay

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray - İstanbulspor: Bahattin Şimşek






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor
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