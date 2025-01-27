Süper Lig 23. hafta programı belli oldu

Trendyol Süper Lig 23. haftanın maç programı açıklandı. Planlanan maç programının Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumuna göre yeniden revize edilme ihtimali bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 23. hafta programını açıkladı.
Federasyonun açıklamasına göre, planlanan maç programının Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumuna göre yeniden revize edilme ihtimali bulunuyor.
20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (GAİN Park)
19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)
20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)