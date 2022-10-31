Spor ÖZET Başakşehir 3-1 Giresunspor
FUTBOL FUTBOL

ÖZET: Başakşehir 3-1 Giresunspor

Başakşehir, Süepr Lig'in 12. haftasında ağırladığı Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Giresunspor ise bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Başakşehir - Giresunspor maçının özet görüntülerini ve atılan gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Başakşehir 3-1 Giresunspor: Golleri kim attı?
Başakşehir 3-1 Giresunspor

Başakşehir, Süepr Lig'in 12. haftasında ağırladığı Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Giresunspor ise bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Başakşehir - Giresunspor maçının özet görüntülerini ve atılan gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

27. dakikada Giresunspor atağında sol kanattan topla beraber ilerleyen Borja Sainz’in içeri çevirdiği topu Görkem Sağlam, Hayrullah Bilazer’e aktardı. Hayrullah’ın ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruş Hasan Ali Kaldırım’a çarparak taca gitti.

38. dakikada Berkay Özcan’ın sağ kanada gönderdiği topu kontrol eden Serdar Gürler’in ceza sahası içine ortaladığı top kafalardan sekerek Ndayishimiye’nin önünde kaldı. Youssuf Ndayishimiye’nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Onurcan’ın sağından filelerle buluştu. 1-0

46. dakikada Giresunspor gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Bajic'in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

65. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Berkay Özcan'ın ara pasıyla Giresunspor ceza sahasında topla buluşan Keny'nin şutunda, kaleci Onurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

76. dakikada ev sahibi takım 3. golünü attı. Giresunspor savunması çıkmaya çalışırken Savicevic'ten topu kapan Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girer girmez ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

80. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan Başakşehir ceza sahasına yapılan ortada Bajic kafa ile topu aşırttı, altı pas önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Serginho'nun gelişine vuruşunda top filelere gitti: 3-1.

Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Sivasta Akdeniz rüzgarı

Sivas'ta Akdeniz rüzgarı

​Antalyaspor, Sivasspor'u deplasmanda mağlup etti.
İstifa etti

İstifa etti

Trabzonspor'da ayrılık.
Ayağa kalk!

'Ayağa kalk!'

Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcuya yaptığı hareket olay oldu.
'Böyle oynarsa <br>yedek kalır'

'Böyle oynarsa
yedek kalır'

Tümer Metin, Beşiktaşlı futbolcunun performansını eleştirdi.
Beklentileri <br>yine karşılayamadı

Beklentileri
yine karşılayamadı

​Fenerbahçe'de teknik heyet, kiralık giden oyuncuları yakından takip ediyor.
3 maç ceza

3 maç ceza

​Trabzonspor, UEFA'ya itiraz etti.
'Hoca biliyor'

'Hoca biliyor'

​Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus ve Arda Güler itirafı.
Temsilci gönderildi

Temsilci gönderildi

​Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde
Görüşmeler başlıyor

Görüşmeler başlıyor

Galatasaray'da Milot Rashica harekatı.
'Çok babacan'

'Çok babacan'

Altay Bayındır'dan Jorge Jesus yorumu.
İki dakika yetti

İki dakika yetti

ÖZET | ​Torino sahasında Milan'ı 2-1 mağlup etti.
Real takıldı

Real takıldı

​Lider, beklemediği bir puan kaybı yaşadı.
Kartal'da 'Güneş' farkı

Kartal'da 'Güneş' farkı

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde farklı kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.