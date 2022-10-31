ÖZET: Başakşehir 3-1 Giresunspor

Başakşehir, Süepr Lig'in 12. haftasında ağırladığı Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Giresunspor ise bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Başakşehir - Giresunspor maçının özet görüntülerini ve atılan gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

27. dakikada Giresunspor atağında sol kanattan topla beraber ilerleyen Borja Sainz’in içeri çevirdiği topu Görkem Sağlam, Hayrullah Bilazer’e aktardı. Hayrullah’ın ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruş Hasan Ali Kaldırım’a çarparak taca gitti.

38. dakikada Berkay Özcan’ın sağ kanada gönderdiği topu kontrol eden Serdar Gürler’in ceza sahası içine ortaladığı top kafalardan sekerek Ndayishimiye’nin önünde kaldı. Youssuf Ndayishimiye’nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Onurcan’ın sağından filelerle buluştu. 1-0

46. dakikada Giresunspor gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Bajic'in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

65. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Berkay Özcan'ın ara pasıyla Giresunspor ceza sahasında topla buluşan Keny'nin şutunda, kaleci Onurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

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76. dakikada ev sahibi takım 3. golünü attı. Giresunspor savunması çıkmaya çalışırken Savicevic'ten topu kapan Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girer girmez ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

80. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan Başakşehir ceza sahasına yapılan ortada Bajic kafa ile topu aşırttı, altı pas önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Serginho'nun gelişine vuruşunda top filelere gitti: 3-1.

Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.