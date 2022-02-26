Spor Süper Lig ekibinin başkanı maçı çadırda izledi
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Süper Lig ekibinin başkanı maçı çadırda izledi

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, cezalı olduğu için stadyuma giremeyince stat otoparkına kurulan çadırda maçı takip etti.

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Haber Merkezi AA
Süper Lig ekibinin başkanı maçı çadırda izledi
Stat otoparkına kurulan çadır

Mavi-lacivertli ekip, ligin 27. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk ederken Murat Sancak da takımı yalnız bırakmamak için stadyuma geldi.

Cezalı olduğu için içeri giremeyen Sancak, stat otoparkına çadır kurdurup maçı burada izledi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Murat Sancak'a Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrası soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik hakaretleri nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasının yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 13 bin lira ceza verilmesine hükmetmişti.

Çadırın içerisine konulan televizyondan maçı takip etti.
Çadırın içerisine konulan televizyondan maçı takip etti.

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