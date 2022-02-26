Süper Lig ekibinin başkanı maçı çadırda izledi

Dünya

ABD'den Zelenskiy'i Kiev'den tahliye etme teklifi

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.