Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri açıklandı

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.

Süper Lig’in ilk hafta programı şöyle:

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor

Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir

Galatasaray - Gaziantep FK

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor

Göztepe - Yukatel Denizlispor

Trabzonspor - Beşiktaş

Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği

İttifak Holding Konyaspor (BAY)

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

1. Hafta | Trabzonspor-Beşiktaş

3. Hafta | Galatasaray-Fenerbahçe

6. Hafta | Fenerbahçe-Trabzonspor

10. Hafta | Fenerbahçe-Beşiktaş

15. Hafta | Trabzonspor-Galatasaray

19. Hafta | Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig'de yeni sezonun hafta hafta fikstürü için tıklayınız.

Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı

Süper Lig'de; Beşiktaş 5. haftayı, Galatasaray 12. haftayı, Fenerbahçe 15. haftayı, Trabzonspor 18. haftayı 'BAY' geçecek.