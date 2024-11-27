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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

13:2227/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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14. haftanın hakemleri açıklandı.
14. haftanın hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında düdük çalacak hakem kadroları belli oldu. Haftanın açılış karşılaşması olan Antalyaspor-Sivasspor maçında Yasin Kol görev yapacak.

Süper Lig'in 14. haftasında maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:


29 Kasım Cuma

20.00: Antalyaspor-Sivasspor: Yasin Kol


30 Kasım Cumartesi

13.30: Samsunspor-Bodrum FK: Ozan Ergün

16.00: Adana Demirspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00: Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan

19.00: Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay


1 Aralık Pazar

16.00: Çaykur Rizespor-Kayserispor: Emre Kargın

19.00: Galatasaray-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır


2 Aralık Pazartesi

20.00: Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu

20.00: Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam





#Süper Lig
#Antalyaspor
#Sivasspor

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