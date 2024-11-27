Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
20.00: Antalyaspor-Sivasspor: Yasin Kol
13.30: Samsunspor-Bodrum FK: Ozan Ergün
16.00: Adana Demirspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00: Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan
19.00: Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay
16.00: Çaykur Rizespor-Kayserispor: Emre Kargın
19.00: Galatasaray-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
20.00: Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu
20.00: Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
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