Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! Yasin Kol'a sürpriz atama

MHK, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası sarı-kırmızılıların TFF'ye şikayet ettiği Yasin Kol'a da maç verildi. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlenen 15. hafta hakemleri şunlar:
20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen
14.30 Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol
17.00 TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır