Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! Yasin Kol'a sürpriz atama

12:084/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Yasin Kol'un derbi performansı tartışma konusu olmuştu.
Yasin Kol'un derbi performansı tartışma konusu olmuştu.

MHK, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası sarı-kırmızılıların TFF'ye şikayet ettiği Yasin Kol'a da maç verildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası sarı-kırmızılıların TFF'ye şikayet ettiği Yasin Kol'a


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlenen 15. hafta hakemleri şunlar:


Yarın

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen


6 Aralık Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol

17.00 TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe


7 Aralık Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan


8 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır



