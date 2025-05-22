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Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı

11:2322/05/2025, jeudi
AA
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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına iki hafta kaldı.
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına iki hafta kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:


24 Mayıs Cumartesi:


16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Oğuzhan Aksu)


19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Fatih Tokail)


19.00 Göztepe-Galatasaray (Batuhan Kolak)


25 Mayıs Pazar:


19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (Kadir Sağlam)


19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Atilla Karaoğlan)


19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Gürcan Hasova)


19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Ozan Ergün)


19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)


26 Mayıs Pazartesi:


20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yiğit Arslan)



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