Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

16:2628/08/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Temsili görsel.
Temsili görsel.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:


Yarın:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan


30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün


19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol


21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın


21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz


31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük


19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay


21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe


21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam



#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi güncellendi! 82. 83. 84. kodlu plakaları hazır