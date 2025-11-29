Yeni Şafak
Süper Lig'de istifa kararı: Maç sonu görevi bıraktığını açıkladı

17:1229/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut görevi bıraktı.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü.


Yenilginin ardından Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut, basın toplantısında görevi bıraktığını açıkladı.


Palut şu sözlerle Rizespor'a veda etti;
'Bütün sorumluluk benim üzerimde'

"Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde."


'Müsaade almadan bu açıklamayı yapıyorum'

"Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsaade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum."




#Çaykur Rizespor
#İlhan Palut
#Trendyol Süper Lig
