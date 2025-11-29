Süper Lig'de istifa kararı: Maç sonu görevi bıraktığını açıkladı

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut görevi bıraktı.
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü.
Yenilginin ardından Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut, basın toplantısında görevi bıraktığını açıkladı.
"Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde."
"Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsaade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum."