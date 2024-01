Süper Lig’de kalmanın sırrını verdi! Alman hoca kalan maçları değerlendirdi: Oynadığımız her maç…

HER OYUNCUYA İHTİYACIMIZ OLACAK

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, puan cetvelindeki konumları gereği oynadıkları her maçtan puan ya da puanlar çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Konyaspor ve Alanyaspor maçında kaybedilen puanları ve oyunu değerlendiren Markus Gisdol, “Diğer kulüplerde olduğu gibi bizim de problemimiz Afrika Kupası'na giden oyuncularımız. Teknik ekip olarak bu dönemde çok akıllı olmamız lazım. Özellikle bu dar takvimde peş peşe oynayacağımız maç olacak. Bu süreçte her oyuncuya çok ihtiyacımız olacak. Alanyaspor maçının ilk 15 dakikası çok iyi oynadık. Daha sonra yapımızı kaybettik. Bunun sorumlusu sadece bek oyuncularımız değildi. Rakibe yeterli baskıyı kuramadık. Hatalarımızdan ders almamız lazım. Takımla da bununla alakalı konuştuk. Alanyaspor maçı bize iyi bir ders olacaktır. Sağ bek ve sol bek pozisyonunda olan oyuncularımızın sakatlık problemleri var. Bu sorunu kısa sürede çözmemiz lazım. Sağ bek için 4 oyuncumuz vardı ve hepsinin o maçta oynamayacak durumda olması normal bir durum değildi. Umarım bir daha böyle bir şey tekrar etmeyecek” dedi.

OYNADIĞIMIZ HER MAÇTAN PUAN YADA PUANLAR ÇIKARMAMIZ LAZIM

Bundan sonraki süreçte tüm maçlardan puan ya da puanlar çıkarmaları gerektiğinin altını çizen Gisdol, “Konyaspor maçından önce kazanmak için oynamıştık. Ama rakibiniz için güzel bir gün ise ve iyi bir oyun oynuyorsa maç esnasında kazanacağınızı hissedemiyorsanız, kötü oynadığınız bir karşılaşmada 1 puan almak iyidir. Önemli olan oynadığımız her maçtan puan alabilmek. Bu bazen 1 bazen de 3 puan olabilir. 3 puan alırsak bizim için çok iyi. Bulunduğumuz konum nedeni ile kesinlikle oynadığımız her maçtan puan ya da puanlar çıkarmamız lazım. Tabii ki de her maçı kazanmak için oynuyoruz. Zor bir durumdayız. Ligin en alt kısmından yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Direkt olarak yukarıya tırmanamıyoruz. Bazen inişler çıkışlar olabiliyor. Bu durumu da kabullenip en iyi şekilde bir sonraki maçlardan puan almamız gerekiyor” diye konuştu.