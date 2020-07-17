SÜPER LİG

Yeni Malatyasporlu Bifouma hangi takıma transfer oldu?

Süper Lig'den Çin'e gitti: İşte Bifouma'nın bonservis bedeli

Yeni Malatyaspor forması giyen Kongolu kanat oyuncusu Thievy Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu. Oyuncunun bonservisinin 2.8 milyon euro karşılığında alındığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Bifouma'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Bifouma'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Fotoğraf: IHA

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

Shenzhen Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kongolu futbolcunun transferinin tamamlandığı belirtildi.

Bifouma'nın transferi için Yeni Malatyaspor'un kasasına 2.8 milyon euro gireceği iddia ediliyor.

  • Türkiye'de daha önce Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü formaları da giyen Bifouma, bu sezon Malatya ekibiyle çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetmişti.

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