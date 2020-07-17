Süper Lig'den Çin'e gitti: İşte Bifouma'nın bonservis bedeli

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

Shenzhen Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kongolu futbolcunun transferinin tamamlandığı belirtildi.

Bifouma'nın transferi için Yeni Malatyaspor'un kasasına 2.8 milyon euro gireceği iddia ediliyor.

Türkiye'de daha önce Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü formaları da giyen Bifouma, bu sezon Malatya ekibiyle çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetmişti.